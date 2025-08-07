24 C
Prizren
E enjte, 7 Gusht, 2025
type here...

Kulture

Hapet Fardi Fest 2025 në Gradish të Rahovecit – Latifi: Kultura na bashkon si një

By admin

Në kompleksin përkujtimor të dëshmorëve të kombit në Gradish të Rahovecit është hapur mbrëmë edicioni i sivjetmë i Fardi Fest 2025, një ngjarje që po shndërrohet në një pikëtakim të rëndësishëm mes brezave, kulturës dhe mërgatës shqiptare.

Në hapje të festivalit mori pjesë edhe kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, i cili theksoi vlerën që mbart ky organizim për ruajtjen e identitetit kombëtar dhe forcimin e lidhjeve me diasporën.

“Në një mjedis të mbushur me dashuri për vendlindjen, me këngë, valle dhe ngjyra tradite që shprehin rrënjët e thella të krenarisë sonë kombëtare, ndieva fuqinë që ka kultura për të na bashkuar si një”, u shpreh kryetari Latifi, raporron PrizrenPress.

Ai theksoi se Fardi Fest është më shumë se një festë kulturore – është një mesazh i qartë për rëndësinë e trashëgimisë dhe përkushtimit të përbashkët për ruajtjen e saj.

“Fardi Fest është një urë lidhëse ndërmjet atyre që jetojnë në vendlindje dhe atyre që iu rreh zemra për të nga larg. Është një shembull i bashkëpunimit, përkushtimit dhe dashurisë për kulturën dhe vendin tonë”, tha Latifi.

Kryetari i Rahovecit falënderoi organizatorët, artistët, vullnetarët dhe të gjithë të pranishmit për kontributin e tyre dhe premtoi përkrahje të vazhdueshme institucionale për këtë dhe çdo iniciativë që promovon trashëgiminë kulturore.

“Do të jemi gjithmonë pranë aktiviteteve që forcojnë lidhjen me mërgatën dhe që i japin jetë Rahovecit tonë të dashur”, përfundoi ai.

Kryetari Latifi ftoi qytetarët që të marrin pjesë edhe sot, më 7 gusht, në mbrëmjen përmbyllëse të Fardi Fest 2025, e cila pritet të kulmojë me një program të pasur artistik e tradicional./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Pas arrestimit të kolonelit Nexhmi Krasniqit, KMDLNj kritikon Sveçlën për deklarata paragjykuese
Next article
OVL-UÇK në Prizren organizon transport për protestën kundër Gjykatës Speciale – nisja nga “Sezai Surroi”

Më Shumë

Fokus

“Është kryer pa autorizimin e Komunës”, thotë Totaj pasi statuja e Skënderbeut u ngjyros

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj ka reaguar pas rastit të ngjyrosjes së përkrenares dhe shpatës së shtatores së Skënderbeut në këtë qytet. Ai me anë...
Lajme

Posta e Kosovës nderon tenorin Ramë Lahaj

Posta e Kosovës, emetoi emisionin e ri të pullave postare në nderim të tenorit të shquar shqiptar, Ramë Lahaj, një nga zërat më të...

Ndahet nga jeta veterani i arsimit, Fadil Nebi Jahaj

Borxhi i lartë ndaj ujësjellësit në Gjonaj: ‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e menjëhershme të faturave

Brenda një dekade, në Kosovë janë mbyllur 40 shkolla

Arrestimi i kolonelit Nexhmi Krasniqi, Sveçla: Nuk ka vend për kriminelë në radhët e Policisë së Kosovës

Katër kandidatë në garë për drejtor të Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren

Kosova U14 gati për turneun FIBA YDF – Përzgjidhen 14 vajza dhe 14 djem nga Kampi Nacional në Prizren

Kanosi vëllain dhe motrën, arrestohet i dyshuari në Suharekë

Ndahet nga jeta gjimnazistja e “Gjon Buzuku”-t në Prizren, Tringa Buqaj

Policia sekuestron dy armë zjarri në një aheng familjar në Rahovec

Të gjitha fshatrat e Dragashit përfshihen në sistemin e grumbullimit të mbeturinave

‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e faturave të ujit në Zhur – borxhi mbi 645 mijë euro

Mbajti fjalimin fyes kundër UÇK-së në Rahovec ngritet aktakuzë ndaj Igor Popoviq

“Në mbrojtje të luftës çlirimtare” – Sot protestohet kundër Gjykatës Speciale

Një person qëllohet nga një plumb në kokë, rasti po hetohet në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne