Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim për të arrestuarin për fajde – i dyshuari u kap në flagrancë duke marrë 5 mijë euro kamatë

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit A.B., i cili u arrestua në flagrancë në momentin që po pranonte 5000 euro kamatë nga viktima B.L.
Sipas njoftimit të Prokurorisë, i pandehuri A.B. ndodhet në ndalim 48 orësh për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale ‘Fajdeja’ nga neni 331 par. 1 sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Prokuroria sqaron se veprimtaria e dyshuar e A.B. ka nisur në vitin 2019 dhe është zhvilluar në vazhdimësi deri më 6 gusht 2025, në qytetin e Prizrenit dhe në fshatin Bllacë, Komuna e Suharekës.
“Nga viti 2019 e në vazhdimësi deri më 06.08.2025… me dashje, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm, duke shfrytëzuar gjendjen e rëndë financiare, varfërinë, papërvojën e të dëmtuarit B.L., pranon shuma dukshëm joproporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit-dhënies së borxhit”, thuhet në kërkesën për paraburgim, raporton PrizrenPress.
Sipas dokumentit të Prokurorisë, gjithçka kishte filluar me një borxh prej vetëm 100 euro në vitin 2019, por shuma që i kërkohej viktimës ishte rritur në mënyrë të frikshme përmes presionit dhe kërcënimeve të vazhdueshme.
“Në muajin tetor të vitit 2019 i pandehuri e thërret përsëri të dëmtuarin në telefon, e fyen dhe kërcënon dhe i bën presion duke i kërkuar paratë dhe atë në shumën prej 1500 euro…”, përshkruan Prokuroria.
Më pas, viktima i ka dorëzuar gjithsej 1850 euro gjatë vitit 2019, ndërsa në mars 2020, i dyshuari e kishte vizituar në fshat duke i marrë edhe 800 euro të tjera.
“Në vitin 2020, derisa i dëmtuari kishte rast vdekje, në orët e vona të natës, i pandehuri e thërret në telefon duke i thënë ‘i ke 8000 euro borxh’… nga frika, i dëmtuari nga viti 2020 deri në vitin 2023 i paguan shumën prej 8000 euro”, thuhet më tej në dosje.
Presioni kishte vazhduar edhe në vitin 2024. Më 06 janar 2024, i dyshuari e kishte thirrur viktimën dhe i kishte kërkuar sërish 8000 euro të tjera, ndërsa më 13 janar, bashkë me dy persona të tjerë, kishte shkuar tek prindi i viktimës duke kërkuar borxhin në emër të djalit të tij.
Sipas Prokurorisë, kulmi kishte ndodhur më 06 gusht 2025, kur i dyshuari u arrestua gjatë një operacioni me masa të veçanta hetimore.
“I pandehuri arrestohet në flagrancë nga policia në momentin pasi pranon shumën prej 5000 euro në emër të kamatës nga i dëmtuari, me ç’rast të dëmtuarit B.L. i ka shkaktuar dëm material”, thuhet në kërkesën e Prokurorisë.
Prokuroria deklaron se me këto veprime, A.B. ka konsumuar elementet e veprës penale të fajdes dhe rasti do të trajtohet me përkushtim.
“Prokuroria Themelore në Prizren, vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën ndaj kriminalitetit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin”, përmbyllet komunikata./PrizrenPress.com
