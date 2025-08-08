24.5 C
Prizren
E premte, 8 Gusht, 2025
Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova” (Pamje)

By admin

Para pak minutash ka ndodhur një aksident i rëndë trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova”, më konkretisht në Suharekë.

Ende nuk dihet saktë për numrin e të lënduarve, shkruan Indeksonline.

Në vendin e ngjarjes ka dalë Autoambulanca si dhe policia e Kosovës.IndeksOnline

Nexhmi Krasniqi para gjykatës: Nuk jemi rob

