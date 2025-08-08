Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

Ballkani ka marrë një fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë të raundit të tretë të Ligës së Konferencës, duke mposhtur 1:0 Shamrock Rovers në “Fadil Vokrri”, raporton PrizrenPress.
Skuadra nga Suhareka dominoi ndaj kampionit të shumëfishtë të Irlandës, duke treguar pjekuri, përvojë dhe cilësi në lojë.
Goli i vetëm u shënua nga Sunday Adetunji në minutën e 56-të, duke i dhënë epërsi të çmuar skuadrës portokallezi para ndeshjes së kthimit në Dublin.
Ballkani synon ta ruajë këtë avantazh dhe të sigurojë kualifikimin në fazën ‘play-off’ të garës evropiane./PrizrenPress.com
