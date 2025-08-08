33.5 C
Prizren
E premte, 8 Gusht, 2025
Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

By admin

Ballkani ka marrë një fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë të raundit të tretë të Ligës së Konferencës, duke mposhtur 1:0 Shamrock Rovers në “Fadil Vokrri”, raporton PrizrenPress.

Skuadra nga Suhareka dominoi ndaj kampionit të shumëfishtë të Irlandës, duke treguar pjekuri, përvojë dhe cilësi në lojë.

Goli i vetëm u shënua nga Sunday Adetunji në minutën e 56-të, duke i dhënë epërsi të çmuar skuadrës portokallezi para ndeshjes së kthimit në Dublin.

Ballkani synon ta ruajë këtë avantazh dhe të sigurojë kualifikimin në fazën ‘play-off’ të garës evropiane./PrizrenPress.com

Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar: Pritja e gjatë e Kosovës për drejtësi
Prokuroria në Prizren ngrit aktakuzë ndaj një personi për fajde dhe organizim të bixhozit të paligjshëm

