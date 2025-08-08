33.5 C
Prizren
E premte, 8 Gusht, 2025
Tre të ndaluar dhe 5 aktakuza brenda një dite në Prizren

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka raportuar se gjatë 24 orëve të fundit ka ndërmarrë disa veprime të rëndësishme procedurale në luftën kundër veprave penale.

Sipas njoftimit, me urdhër të prokurorit janë ndaluar tre persona të dyshuar për vepra të ndryshme penale. Po ashtu, është paraqitur një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj një personi, raporton PrizrenPress.

Në këtë periudhë, prokuroria ka ngritur pesë aktakuza ndaj nëntë të pandehurve, për vepra të ndryshme penale, të cilat nuk janë specifikuar në detaje.

“Prokuroria Themelore në Prizren, gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit ka ndaluar tre (3) persona të dyshuar, si dhe ka parashtruar një (1) kërkesë për caktim të paraburgimit kundër një (1) personi. Ndërsa, nga kjo prokurori janë ngritur pesë (5) aktakuza kundër nëntë (9) personave, për vepra të ndryshme penale”, thuhet në raportin 24-orësh të Prokurorit të Shtetit./PrizrenPress.com

Prokuroria në Prizren ngrit aktakuzë ndaj një personi për fajde dhe organizim të bixhozit të paligjshëm
Kushtetuesja: Dehari veproi në kundërshtim me aktgjykimin, kryeparlamenatri duhet të zgjidhet me votim të hapur

