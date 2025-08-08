33.5 C
Prizren
E premte, 8 Gusht, 2025
type here...

Fokus

Osman Hajdari zgjidhet drejtor i Spitalit të Prizrenit

By admin

Osman Hajdari, ish-ushtrues i detyrës së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), është zgjedhur drejtor i përgjithshëm i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit.

Ai ka marrë 88.4 pikë në procesin e përzgjedhjes, ndërkohë që kundërkandidatët e tij – Afrim Avdaj, Narqize Arenliu dhe Sami Ahmetaj – janë tërhequr nga gara për këtë pozitë.

Vetëm një javë më parë, Hajdari ishte liruar nga detyra e ushtruesit të detyrës së drejtorit të QKUK-së. Në vend të tij, në krye të këtij institucioni është emëruar Mentor Zejnullahu.

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (ShSKUK) pati konfirmuar largimin e Hajdarit nga pozita në QKUK, duke sqaruar se ai “është liruar nga detyra” dhe se “nuk bëhet fjalë për shkarkim”

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?3 persona dhe ?teksti që thotë "?Travel TravelAgency Agency HalimajRelser Halimaj Reisen WRRINI Halimaj HallmajRelsen Reisen SETRA ? HalimajReisen Halimaj Reisen 04-3280 ?? 00. Çdo ditë udhëtime Vera 2025 Durrës Golem Biletakthyese Bileta kthyese 15€ Per person Shëngjin +383 44 304 318 Velipojë +383 49 304 318 +383 44 152 263?"??

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "ABI PLATINUM BANESA ME RESIDENCE PAPUOE! . S'KE NEVOJE PER KEP?CE E KERR, VESH PAPUQET EDHE DEL. DESTINACIONET BRENDA M: ??? POLICIA 20 METRA SPITALI 50 METRA SHKOLLA 100 ABI ÇARSHIA 200 METRA FURRA 10 METRA Prizrenit. ne zemer qytetit"

Previous article
Kushtetuesja: Dehari veproi në kundërshtim me aktgjykimin, kryeparlamenatri duhet të zgjidhet me votim të hapur
Next article
Dogana në Vërmicë konfiskon një pistoletë me 100 fishekë

Më Shumë

Lajme

Mbajti fjalimin fyes kundër UÇK-së në Rahovec ngritet aktakuzë ndaj Igor Popoviq

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka dorëzuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë aktakuzën ndaj Igor Popoviq, ndihmësdrejtor i ashtuquajturës “Zyrë për Kosovë”  për...
Fokus

Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim për të arrestuarin për fajde – i dyshuari u kap në flagrancë duke marrë 5 mijë euro kamatë

Prokuroria Themelore në Prizren ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh ndaj të dyshuarit A.B., i cili u arrestua në flagrancë...

Brenda një dekade, në Kosovë janë mbyllur 40 shkolla

Dr. Afrim Avdaj tërhiqet nga gara për drejtor të Spitalit të Prizrenit: “Do të jem gjithmonë në shërbim të qytetarëve”

Borxhi i lartë ndaj ujësjellësit në Gjonaj: ‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e menjëhershme të faturave

“Në mbrojtje të luftës çlirimtare” – Sot protestohet kundër Gjykatës Speciale

Stuhi me breshër godet Brezovicën – vërshimet bllokojnë rrugën kryesore

Goditën dy këmbësore në Prizren, arrestohet dhe dërgohet në mbajtje shoferi

Drini i Bardhë debuton në shtëpi – Hidhet shorti për Ligën e Dytë, Superligën e Juniorëve dhe të Kadetëve

Vendoset ndriçim i ri publik në “Shatërvan” të Prizrenit

Rrahu motrën dhe vëllanë, prangoset i dyshuari në Rahovec

Kushtetuesja: Dehari veproi në kundërshtim me aktgjykimin, kryeparlamenatri duhet të zgjidhet me votim të hapur

Shtiu me armë në aheng familjar në Prizren – arrestohet dhe dërgohet në mbajtje

Vdes në moshë të re djali i veteranit të UÇK-së, Rasim Zenunit

Me thirrjet për drejtësi, mbyllet protesta kundër Gjykatës Speciale: Sheshet u mbushën me protestues

Valon Hoti zyrtarizohet kandidat i Vetëvendosjes për kryetar të Malishevës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne