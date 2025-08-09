33.3 C
Prizren
E shtunë, 9 Gusht, 2025
Policia aksion në parkingjet në Prizren, zbulohen disa shkelje

Policia e Kosovës, përmes Drejtorisë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit – Njësia Rajonale në Prizren, në bashkëpunim me Administratën Tatimore të Kosovës dhe me asistimin e Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren, si dhe në koordinim me Prokurorinë Themelore në Prizren, ka realizuar një aksion inspektimi në njëzet e një auto parkingje në qytetin e Prizrenit.

Aksioni kishte për qëllim parandalimin dhe hetimin e veprës penale “Shmangie nga tatimi”.

Gjatë inspektimeve janë evidentuar këto shkelje: Në të gjitha parkingjet e kontrolluara nuk janë lëshuar kuponë fiskal; Janë identifikuar 9 punëtorë të paregjistruar; 5 parkingje nuk posedonin arka fiskale; 2 biznese të paregjistruara; 2 biznese pa kontrata qiraje.

Për secilin rast, inspektorët e Administratës Tatimore do të ndërmarrin veprimet procedurale sipas kompetencës, ndërsa Policia e Kosovës do të vazhdojë procedurat ligjore për veprën penale “Shmangie nga tatimi”.

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në luftimin e veprave penale në fushën e krimeve ekonomike dhe nxit të gjithë qytetarët të respektojnë ligjin, duke kontribuar në një ambient të drejtë dhe të ligjshëm për të gjithë.

Një person në Bellanicë të Malishevës gjendet pa shenja jete në një fushë
Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

