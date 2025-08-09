33.3 C
Prizren
E shtunë, 9 Gusht, 2025
Fahrije Hoti martoi djalin, në dasëm ishte edhe presidentja Vjosa Osmani

By admin

Fahrije Hoti nga Koperativa Bujqësore “Krusha” mbrëmë ka martuar djalin e saj, Drilonin.

E rrethuar me njerëzit e zemres së saj, Fahrije e njohur për forcën dhe durimin u pa e lumtur dhe e emocionuar në martesën e djalit.

Në mesin e të ftuarëve, ishte edhe Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

