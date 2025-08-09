20.3 C
DokuFest shpall fituesit e edicionit të 24-të

Në qytetin e Prizrenit, më 9 gusht 2025 u mbyll me sukses edicioni i 24-të i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar dhe të Shkurtër, DokuFest. Festivali, i cili nisi më 1 gusht dhe zgjati nëntë ditë, solli tek adhuruesit mbi 230 filma nga më shumë se 50 vende të botës, duke përfshirë filma konkurrues dhe shfaqje speciale.

Me temën “Endless Greed, Mental Void”, DokuFest ofroi gjithashtu koncerte dhe aktivitete kulturore, ndërsa ceremonia përmbyllëse u zhvillua në kinemanë verore mbi lumin Lumbardh, në qendër të qytetit.

Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve u shpallën fituesit në kategori të ndryshme:

Çmimi i Shpërndarjes: Ndera – Endrit Qarolli

Çmimi i Publikut: Palace of Youth – Maddie Gwin

Filmi më i Mirë për të Rinj: Coexistence My Ass – Amber Fares

Përmendje e Veçantë e Jurisë Green Dox: May the Soil Be Everywhere – Yehui Zhao

Çmimi Green Dox: Shifting Baselines – Julien Elie

Çmimi i të Drejtave të Njeriut Dox: My Dear Theo – Alisa Kovalenko

Filmi i Shkurtër më i Mirë: Blue Heart – Samuel Suffren

Çmimi Ndërkombëtar për Dokumentarin e Shkurtër: We Were the Scenery – Christopher Radcliff

Çmimi Ndërkombëtar për Dokumentarin e Gjatë: Action Item – Paula ?urinová

Përmendje e Veçantë për Dokumentarin e Shkurtër Ballkanik: Antigona – Ibër Deari & Mirsad Abazi

Çmimi për Dokumentarin e Shkurtër më të Mirë Ballkanik: Merging Bodies – Adrian Paci

Përmendje e Veçantë për Dokumentarin Ballkanik: Soil and Wings – Stefan Maleševi?

Çmimi për Dokumentarin më të Mirë Ballkanik: A Strange Colour of Dream – Yasemin Akinci

Çmimi Kombëtar: SOS – Anita Morina

