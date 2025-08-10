34.2 C
Momenti kur një çiklist përplaset nga furgoni në Suharekë (VIDEO)

By admin

Një çiklist është përplasur nga një furgon. Ngjarja ka ndodhur para disa ditësh në Suharekë, te vendi i njohuri si “Hisari”, në hyrje të qytetit.

Klankosova.tv ka siguruar pamjet nga momenti kur ka ndodhur rasti.

Në video shihet se si shoferi i furgonit derisa mundohet të hyjë dhe ta parkojë mjetin e godet çiklistin. duke e përplasur.

Po ashtu shihet se si çiklisti mbetet i lënduar nga ky rast./ Klankosova.tv.

