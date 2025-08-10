34.2 C
Prizren
E diel, 10 Gusht, 2025
Lajme

37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka njoftuar se gjatë periudhës raportuese nga ora 08:00 deri në 14:00 janë regjistruar gjithsej 37 vatra zjarri në territorin e vendit.

Sipas të dhënave të pranuara nga Qendra Operative e Agjencisë, 18 prej këtyre vatrave vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa 19 janë lokalizuar, raporton PrizrenPress.

“Menaxhimi i situatës po zhvillohet në koordinim të plotë me Njësitë Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit”, thuhet në njoftimin e AME-së.

Agjencia ka shprehur mirënjohje për përkushtimin dhe punën e palodhshme të zjarrfikësve që po angazhohen në terren për përballimin e zjarreve./PrizrenPress.com

