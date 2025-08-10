34.2 C
Çeku: DokuFest, urë që lidh botën me Prizrenin dhe motor ekonomik për vendin

By admin

Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrulla Çeku, ka vlerësuar rolin e DokuFest-it si një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore dhe ekonomike në vend.

“Për nëntë ditë, Dokufesti i ktheu kinematë e Prizrenit në ura që lidhën botën me qytetin tonë. Mbi 100 filma, mijëra njerëz, energji e magji që vetëm ky festival di ta sjellë”, ka deklaruar Çeku, duke përshkruar atmosferën e krijuar gjatë edicionit të këtij viti, raporton PrizrenPress.

Ai ka theksuar se për më shumë se dy dekada festivali ka shërbyer si një stimulues i rëndësishëm ekonomik në vend.

“Gjatë mandatit qeverisës ky festival dhe organizatat e skenës së pavarur kulturore kanë gëzuar mbështetje institucionale më të madhe se kurrë më parë”, ka shtuar ministri në detyrë.

Në fund, Çeku ka shprehur falënderim për të gjithë ata që kontribuojnë në zhvillimin kulturor të vendit:

“Mirënjohje për çdo individ e organizatë që punon me pasion për kulturën, politikat tona do të vazhdojnë të ndjekin frymën tuaj”, tha ai./PrizrenPress.com

37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive
Prizreni përforcohet me boshnjakun Danis Bratovcic

