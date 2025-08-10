Prizreni përforcohet me boshnjakun Danis Bratovcic

Prizreni ka njoftuar afrimin e ri në skuadër, qendërmbrojtësin korpulent Danis Bratovcic nga Bosnja dhe Hercegovina.
Ai vjen me eksperiencë nga klubet e njohura boshnjake Celik Zenica dhe Sloboda Tuzla, duke sjellë forcë dhe siguri në prapavijë, raporton PrizrenPress.
“Me prezencën e tij fizike dhe vendosmërinë në fushë, pritet të jetë një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes sonë në rrugëtimin drejt objektivave të klubit”, thuhet në njoftimin e FC Prizrenit.
Klubi shprehet i kënaqur që i ka shtuar një lojtar të tillë skuadrës dhe i uroi mirëseardhje./PrizrenPress.com
