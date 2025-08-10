34.2 C
Prizreni përforcohet me boshnjakun Danis Bratovcic

By admin

Prizreni ka njoftuar afrimin e ri në skuadër, qendërmbrojtësin korpulent Danis Bratovcic nga Bosnja dhe Hercegovina.

Ai vjen me eksperiencë nga klubet e njohura boshnjake Celik Zenica dhe Sloboda Tuzla, duke sjellë forcë dhe siguri në prapavijë, raporton PrizrenPress.

“Me prezencën e tij fizike dhe vendosmërinë në fushë, pritet të jetë një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes sonë në rrugëtimin drejt objektivave të klubit”, thuhet në njoftimin e FC Prizrenit.

Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "ABI PLATINUM RESIDENCE RESID BANESA ME PAPUQE! S'KE NEVOJE PER P?CE E KERR, VESH PAPUQET EDHE DEL. DESTINACIONET BRENDA KB: J!!!!! POLICIA 20 METRA SPITALI 50 METRA SHKOLLA 100 METRA ABI ÇARSHIA 200 METRA FURRA 10 METRA ne zemër t? qytetit të Prizrenit."

Klubi shprehet i kënaqur që i ka shtuar një lojtar të tillë skuadrës dhe i uroi mirëseardhje./PrizrenPress.com

Çeku: DokuFest, urë që lidh botën me Prizrenin dhe motor ekonomik për vendin

