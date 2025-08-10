Etrit Hoti kandidat i Vetëvendosjes për Asamblenë e Rahovecit

Etrit Hoti do të garojë në listën e Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet lokale për Asamblenë e Komunës së Rahovecit.
Lajmin e ka bërë të ditur Vetëvendosja përmes një njoftimi publik.
“Nga zemra e Krushës së Madhe, vendi i sakrificës dhe krenarisë kombëtare, vjen përkrahja e kryetarit në ardhje të komunës sonë, prof. Ali Dula. Kësaj here në listën tonë më të mirë dhe fituese vjen kandidatura e Etrit Hotit, një emër që mishëron kontributin atdhetar, përkushtimin ndaj së mirës publike, integritetin qytetar dhe përvojën e çmuar në shërbim të komunitetit”, thuhet në njoftimin e VV-së.
Hoti është jurist i diplomuar dhe aktivist i hershëm politik, me mbi dy dekada përvojë në jetën publike, duke kontribuar në institucione dhe organizata që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e qytetarëve.
Ai ka shërbyer për katër vite si kryetar i Sindikatës së Postës së Kosovës, duke mbrojtur të drejtat e punëtorëve dhe duke promovuar standarde më të larta të punës e barazisë.
Hoti ka qenë pjesë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe është djali i dëshmorit Ragip Hoti si dhe vëllai i Ukshin Hotit.
“Kandidatura e tij është thirrje për përfaqësim dinjitoz, të informuar dhe të drejtë, me vizion për zhvillim lokal, transparencë dhe mbrojtje të interesit publik”, përfundon njoftimi i Lëvizjes Vetëvendosjes në Rahovec.
