PDK prezanton listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit

By admin

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka bërë publike listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor.

Nën udhëheqjen e kryetarit Shaqir Totaj, lista përbëhet nga emra të rinj dhe me përvojë, duke përfshirë profesorë, mjekë, urbanistë, ekspertë dhe aktivistë të angazhuar në zhvillimin e komunitetit, raporton PrizrenPress.

Shaqir Totaj, i cili kërkon një mandat të dytë si kryetar i Prizrenit, theksoi angazhimin e kandidatëve për t’i shërbyer qytetit me përkushtim dhe zell. Ai bëri thirrje për mbështetje të listës fituese në zgjedhjet e 12 tetorit, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit për të ardhmen e Prizrenit.

“Të rinj dhe të reja, profesorë e mjekë, urbanista dhe ekspertë, aktivistë e anëtarë të devotshëm të PDK-së do t’i shërbejnë me zell e përkushtim Prizrenit në punë. Si kryetari që kërkoj një mandat të dytë, ju ftoj ta shpërndani dhe ta mbështesni listën fituese në zgjedhjet e 12 tetorit. Na priftë e mbara. Vazhdojmë + 4”, deklaruaroi Totaj.

Më poshtë, PrizrenPress ju sjell listën e plotë e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit:

Etrit Hoti kandidat i Vetëvendosjes për Asamblenë e Rahovecit
FIFA “dënon” Ballkanin – duhet t’i paguajë Vllaznisë 40 mijë euro brenda 45 ditësh

Lajmet e Fundit

