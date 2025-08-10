PDK prezanton listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka bërë publike listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 12 tetor.
Nën udhëheqjen e kryetarit Shaqir Totaj, lista përbëhet nga emra të rinj dhe me përvojë, duke përfshirë profesorë, mjekë, urbanistë, ekspertë dhe aktivistë të angazhuar në zhvillimin e komunitetit, raporton PrizrenPress.
Shaqir Totaj, i cili kërkon një mandat të dytë si kryetar i Prizrenit, theksoi angazhimin e kandidatëve për t’i shërbyer qytetit me përkushtim dhe zell. Ai bëri thirrje për mbështetje të listës fituese në zgjedhjet e 12 tetorit, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit për të ardhmen e Prizrenit.
“Të rinj dhe të reja, profesorë e mjekë, urbanista dhe ekspertë, aktivistë e anëtarë të devotshëm të PDK-së do t’i shërbejnë me zell e përkushtim Prizrenit në punë. Si kryetari që kërkoj një mandat të dytë, ju ftoj ta shpërndani dhe ta mbështesni listën fituese në zgjedhjet e 12 tetorit. Na priftë e mbara. Vazhdojmë + 4”, deklaruaroi Totaj.
Më poshtë, PrizrenPress ju sjell listën e plotë e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit:
