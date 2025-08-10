25.8 C
Prizren
E diel, 10 Gusht, 2025
type here...

Sport

FIFA “dënon” Ballkanin – duhet t’i paguajë Vllaznisë 40 mijë euro brenda 45 ditësh

By admin

FIFA ka marrë vendim përfundimtar në favor të KF Vllaznia në çështjen ndaj FC Ballkani, lidhur me shumën e papaguar për transferimin e futbollistit Geralb Smajli.

Brenda 45 ditëve, Ballkani duhet t’i transferojë Vllaznisë 40 mijë euro plus interes 5%, raporton Shkodra Sport.

Vendimi vjen në një situatë të pazakontë, pasi në këtë merkato vere dy klubet arritën marrëveshje për huazimin e mbrojtësit Elmando Gjini nga Ballkani te Vllaznia.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
PDK prezanton listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit
Next article
Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Më Shumë

Sport

Isiah Umipig i bashkohet Grapelandit

Grapelandi i Rahovecit ka zyrtarizuar përforcimin më të ri për sezonin e ri të Superligës së Kosovës, duke nënshkruar me organizatorin amerikan Isiah Umipig,...
Sport

Fortesa Berisha, nga KFF Malisheva te skuadra italiane Como

Fortesa Berisha, ka realizuar një hap të rëndësishëm në karrierën e saj duke kaluar nga KFF Malisheva te skuadra italiane Como, që garon në...

Arrestimi i kolonelit Nexhmi Krasniqi, Sveçla: Nuk ka vend për kriminelë në radhët e Policisë së Kosovës

Policia aksion në parkingjet në Prizren, zbulohen disa shkelje

Tre të ndaluar dhe 5 aktakuza brenda një dite në Prizren

Drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar: Pritja e gjatë e Kosovës për drejtësi

Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim për të arrestuarin për fajde – i dyshuari u kap në flagrancë duke marrë 5 mijë euro kamatë

Të gjitha fshatrat e Dragashit përfshihen në sistemin e grumbullimit të mbeturinave

Borxhi i lartë ndaj ujësjellësit në Gjonaj: ‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e menjëhershme të faturave

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Ballkani – Shamrock Rovers

Gjenerali Bühler rikthehet në Prizren – i impresionuar me zhvillimin e qytetit

Ministrja Hajdari viziton Odën e Zejtarëve në Prizren, diskutohet Ligji i Zejtarisë

Një person në Bellanicë të Malishevës gjendet pa shenja jete në një fushë

Kushtetuesja: Dehari veproi në kundërshtim me aktgjykimin, kryeparlamenatri duhet të zgjidhet me votim të hapur

Me thirrjet për drejtësi, mbyllet protesta kundër Gjykatës Speciale: Sheshet u mbushën me protestues

Prizreni përforcohet me mesfushorin Ermal Memaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne