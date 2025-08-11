34 C
Prizren
E hënë, 11 Gusht, 2025
Lajme

I nxehti afrikan sot, temperaturat deri në 37 gradë Celsius

By admin

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se moti sot në vendin tonë do të jetë me diell dhe vranësira të pakta.

Temperaturat minimale do të jetë 14 – 18°C ndërsa ajo maksimalja 33-37°C

Do të fryjë erë e lehtë nga drejtimi i veriperëndimit.

Vdes një person pasi u ther me thikë në Prizren
Arrestohet i dyshuari për vrasjen me thikë në Prizren

Kosova U14 gati për turneun FIBA YDF – Përzgjidhen 14 vajza dhe 14 djem nga Kampi Nacional në Prizren

Pas përfundimit të Kampit Nacional të Federatës së Basketbollit të Kosovës të mbajtur nga 21 deri më 26 korrik në Prizren, janë përzgjedhur lojtaret...
Tre të ndaluar dhe 5 aktakuza brenda një dite në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka raportuar se gjatë 24 orëve të fundit ka ndërmarrë disa veprime të rëndësishme procedurale në luftën kundër veprave penale. Sipas...

Borxhi i lartë ndaj ujësjellësit në Gjonaj: ‘Hidroregjioni Jugor’ kërkon pagesën e menjëhershme të faturave

37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

Shtiu me armë në aheng familjar në Prizren – arrestohet dhe dërgohet në mbajtje

Lovre Basic i bashkohet Yllit

Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Problemet me gypin te nënkalimi në Malishevë, Kastrati: U mbyll nga njerëz të papërgjegjshëm

Komuna e Rahovecit u bën thirrje fermerëve të dorëzojnë kërkesat për vlerësim të dëmeve nga breshëri

Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Arrestohet i dyshuari për vrasjen me thikë në Prizren

Gjetjet e gjykatës me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj Nexhmi Krasniqit dhe të tjerëve

Rrahu motrën dhe vëllanë, prangoset i dyshuari në Rahovec

Ballkani fiton ndaj Shamrock Rovers, një hap larg ‘play-off’-it të Ligës së Konferencës

MVP i ENBL-së, Isaiah Cousins, i bashkohet Bashkimit

