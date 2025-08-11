34 C
Prizren
E hënë, 11 Gusht, 2025
Arrestohet i dyshuari për vrasjen me thikë në Prizren

By admin

Është arrestuar i dyshuari për vrasjen me thikë të një personi në Zhur të Prizrenit.

Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Ai shtoi se është sekuestruar edhe thika me të cilën dyshohet se është kryer vepra.

I dyshuari është ndaluar për 48 orë.

“I dyshuari është lokalizuar dhe është arrestuar, gjatë bastisjes është gjet edhe thika  që dyshohet se është përdorur në rast. I dyshuari me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë”, tha ai.

I nxehti afrikan sot, temperaturat deri në 37 gradë Celsius
Vrasja me thikë në Prizren: I riu u ther në gjoks

