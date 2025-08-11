Arrestohet i dyshuari për vrasjen me thikë në Prizren

Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi. Ai shtoi se është sekuestruar edhe thika me të cilën dyshohet se është kryer vepra.
I dyshuari është ndaluar për 48 orë.
“I dyshuari është lokalizuar dhe është arrestuar, gjatë bastisjes është gjet edhe thika që dyshohet se është përdorur në rast. I dyshuari me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë”, tha ai.
