Vrasja me thikë në Prizren: I riu u ther në gjoks

By admin

Një ngjarje tragjike ka ndodhur mbrëmë në lagjen Tusuz në Prizren, ku një i ri është therur me thikë në pjesën e gjoksit dhe fatkeqësisht ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.

Sipas Prokurorisë Themelore në Prizren – Departamenti për Krime të Rënda, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:30 në rrugën “Lapidari”. Viktima u dërgua për trajtim në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, por për shkak të plagëve të rënda nuk ka mundur t’i mbijetojë, raporton PrizrenPress.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë prokurori kujdestar dhe njësitet policore relevante. Gjatë bastisjes në shtëpinë e të dyshuarit në fshatin Zhur, Komuna e Prizrenit, janë sekuestruar një brisk patente, i cili dyshohet të jetë përdorur në këtë rast, si dhe një veturë e markës “Audi”.

I dyshuari me inicialet E.B. është arrestuar dhe ndodhet në ndalim policor 48 orësh, ndërsa brenda afatit ligjor Prokuroria do të paraqesë kërkesën për caktim të masës së paraburgimit.

Prokuroria në Prizren është duke vazhduar hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike./PrizrenPress.com

Arrestohet i dyshuari për vrasjen me thikë në Prizren
Tre të ndaluar dhe dy aktakuza nga Prokuroria Themelore në Prizren brenda 24 orëve

