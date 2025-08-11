35.5 C
Dy të rinj kapen me drogë në Kalanë e Prizrenit

By admin

Dy persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës në orët e para të mëngjesit të së dielës në zonën e Kalasë së Prizrenit, nën dyshimin për posedim të substancave narkotike.

Sipas raportit zyrtar të Policisë, arrestimi ka ndodhur rreth orës 02:45 të mëngjesit, kur njësitet policore kanë ndaluar dhe kontrolluar dy të dyshuarit, duke gjetur dhe konfiskuar disa lloje të substancave narkotike.

Nga vendngjarja janë sekuestruar:

  • Një qese najloni me substancë të dyshuar si ekstazi, me peshë 0.34 gramë;

  • Një cigare e mbushur me marihuanë, me peshë 0.58 gramë;

  • Një qese najloni me marihuanë, me peshë 3.65 gramë.

Pas intervistimit në stacion policor, me urdhër të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt.

Policia e Kosovës vazhdon të apelojë për bashkëpunim nga qytetarët në luftimin e dukurive të paligjshme dhe garanton veprim të menjëhershëm ndaj rasteve të ngjashme.

