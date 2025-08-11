Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Gjinoc

Sot u bë përurimi i Qendrës së re Shëndetësore në fshatin Gjinoc të Suharekës, e cila do t’u ofrojë banorëve të zonës kushte moderne dhe shërbime më cilësore.
Sipas autoriteteve komunale, kjo qendër përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të infrastrukturës shëndetësore dhe ofrimit të kujdesit më të shpejtë dhe efikas për qytetarët, raporton PrizrenPress.
“Sot në fshatin Gjinoc është bërë përurimi i Qendrës së re Shëndetësore, e cila do t’u shërbejë banorëve të zonës me kushte moderne dhe shërbime më cilësore. Kjo qendër përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të infrastrukturës shëndetësore dhe ofrimit të kujdesit më të shpejtë e efikas për qytetarët”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com
