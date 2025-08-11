35.5 C
Prizren
E hënë, 11 Gusht, 2025
Punimet e restaurimit në Konsullatën Austrohungareze në Prizren drejt përfundimit

admin

Drejtori i Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Samir Hoxha, ka zhvilluar një vizitë pune në Konsullatën Austrohungareze, ku po kryhen punimet e restaurimit.

“Punimet e restaurimit po hyjnë në fazën përfundimtare,” tha Hoxha, duke theksuar rëndësinë e këtij objekti historik për trashëgiminë kulturore të qytetit, raporton PrizrenPress.

Identifikohen dhe sekuestrohen armë në dy raste të ndara në Malishevë dhe Rahovec
Për 10 ditë policia në rajonin e Prizrenit sekuestroi 11 armë dhe arrestoi disa persona

