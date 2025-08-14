24 C
Vetëvendosje në Prizren garon me listë prej 45 kandidatësh, bartëse një grua

Në garën për Kuvendin Komunal të Prizrenit, Lëvizja Vetëvendosje ka hyrë me një listë prej 45 kandidatësh, ku veçohet fakti se bartësja është një grua, raporton PrizrenPress.

Prezantimi është bërë nga kandidati për kryetar të komunës, Artan Abrashi, i cili ka theksuar se ekipi përfaqëson çdo lagje dhe çdo fshat të Prizrenit.

“Lista është gati! 45 gra e burra të ndershëm, të përkushtuar, me zemër e mendje për komunën tonë. Zëri i çdo lagjeje dhe çdo fshati – gati të punojnë për një Prizren që funksionon 365 ditë në vit, për të gjithë, pa përjashtim”, ka deklaruar Abrashi.

Ai ka shtuar se vendosja e një gruaje si bartëse liste është “dëshmi e qartë për vlerat tona: përfaqësim, barazi dhe besim në aftësinë e grave për të udhëhequr”.

“Ky është ekipi që do të jetë pranë jush, në terren dhe në Kuvend, për të bërë realitet vizionin tonë. Bashkë, drejt fitores!”, ka përfunduar ai./PrizrenPress.com

NISMA prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit
Bexhet Xheladini publikon listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblen Komunale në Dragash

Kulture

Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

Artisti i njohur shqiptar, Yll Limani, ka dhuruar 10.000 euro për projektin “DokuFest Green Cinema”, një iniciativë për të krijuar një kinema tërësisht të...
Lajme

Sot mbyllet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale

Në mesnatë përfundon afati për subjektet politike që të aplikojnë për certifikim dhe të dorëzojnë listat me kandidatët për zgjedhjet e 12 tetorit 2025,...

Tre të ndaluar dhe dy aktakuza nga Prokuroria Themelore në Prizren brenda 24 orëve

“Uraniumi (23XU)”, shkencëtari Naim Krasniqi boton librin e tij të tretë që në fokus ka energjinë bërthamore

Vrasja me thikë në Prizren: I riu u ther në gjoks

Operacion antidrogë në Prizren, sekuestrohet kokainë 300 mijë euro

Vdes një person pasi u ther me thikë në Prizren

Kush është Rumi/ Poeti persian që edhe pas 814 vitesh vijon të shesë miliona kopje

Tre të ndaluar dhe 5 aktakuza brenda një dite në Prizren

Suharekë: Policia sekuestron armë zjarri dhe municion në shtëpinë e një 81-vjeçari

Driton Selmanaj prezanton listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblenë Komunale të Prizrenit

Prizren/ Kërkohet paraburgim për të arrestuarin që u kap me drogë në vlerë rreth 300 mijë euro

Suhareka dhe GERMIN nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi për angazhimin e diasporës

“SOS”, filmi që rrëmbeu çmimin kombëtar në DokuFest dhe zemrat e publikut

Etrit Hoti kandidat i Vetëvendosjes për Asamblenë e Rahovecit

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova” (Pamje)

