24 C
Prizren
E enjte, 14 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Gjykata ia cakton një muaj paraburgim Ramadan Morinës, i dyshuar për krime lufte ndaj civilëve shqiptarë në Malishevë

By admin

Pas më shumë se katër orësh ka dalë nga gjykata Ramadan Morina, i cili u arrestua të martën nën dyshimin për krime lufte kundër popullatës civile gjatë vitit 1999 në Kosovë.

Gjykata Themelore në Prishtinë ndaj tij ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji.

Këtë për Gazetën Express e ka konfirmuar zëdhënësja e kësaj gjykate, Mirlinda Gashi.

Prokuroria Speciale e Kosovës po e heton Morinën  se mori pjesë në masakrimin e 34 civilëve shqiptarë në një fshat të Malishevës.

“R.M. dyshohet se gjatë luftës në Kosovë, më 29-31 mars 1999, në bashkëkryerje me pjesëtarë të forcave policore dhe ushtarake serbe, ka marrë pjesë në masakrën e 34 civilëve shqiptarë në fshatin Burim, Komuna e Malishevës”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Prokuroria tha se kundër të dyshuarit ka siguruar prova materiale, përfshirë dëshmi të dëshmitarëve të ngjarjes dhe të të mbijetuarve.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bexhet Xheladini publikon listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblen Komunale në Dragash
Next article
Remzi Ademaj-Kur rënia i jepë kuptim jetës

Më Shumë

Fokus

Prizren/ Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasje të rëndë

Një muaj paraburgim ia ka caktuar Gjykata Themelore në Prizren, të dyshuarit me inicialet E.B.,  për vrasjen me thikë në Prizren.   Në njoftimin e gjykatës...
Lajme

Dëmet nga zjarret në Suharekë janë të konsiderueshme

Zjarret e njëpasnjëshme që ranë në komunën e Suharekës gjatë korrikut e gushtit, shënuan dëme të konsiderueshme në ekonomi familjare, pyje dhe zona fushore...

Sot mbyllet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale

Bexhet Xheladini publikon listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblen Komunale në Dragash

Operacion antidrogë në Prizren, sekuestrohet kokainë 300 mijë euro

Vrasja me thikë në Prizren: I riu u ther në gjoks

Mot me diell dhe temperatura të larta

Ballkani, klubi i ranguar më së miri ndër klubet shqiptare në Evropë

“Uraniumi (23XU)”, shkencëtari Naim Krasniqi boton librin e tij të tretë që në fokus ka energjinë bërthamore

Driton Selmanaj prezanton listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblenë Komunale të Prizrenit

Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

Shpërthen zjarri në fshatin Shirokë të Suharekës

Prokuroria në Prizren ngrit aktakuzë ndaj një personi për fajde dhe organizim të bixhozit të paligjshëm

Tri ditë me diell, muzikë dhe energji të vërtetë – Përmbyllet “Agrofesta” në Krushë të Madhe

AAK-ja prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne