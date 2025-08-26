27.1 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
type here...

Sport

Malisheva nderon Lion Krasniqin, kampion i Gjermanisë në kikboks

By admin

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka pritur sot në një takim të veçantë kikboksierin 12-vjeçar, Lion Krasniqi, nga fshati Pagarushë, i cili jeton në Gjermani dhe së fundmi është shpallur kampion në kampionatin gjerman të kikboksit, në kategorinë e lehtë +47 kg për moshat e reja, raporton PrizrenPress.

Në shenjë respekti dhe vlerësimi për suksesin e tij, kryetari Kastrati i ndau një mirënjohje Lionit, duke theksuar rëndësinë që kanë arritjet e mërgimtarëve për komunën dhe vendin.

“Në emër të komunës dhe në emrin tim personal, ju përgëzoj për këtë arritje të madhe. Mërgimtarët tanë na bëjnë krenarë kudo që veprojnë, e në veçanti në sport. Ju dëshirojmë shumë suksese dhe ju inkurajojmë të vazhdoni me këtë sport, duke ju uruar arritje të reja në të ardhmen”, u shpreh kryetari Kastrati gjatë ceremonisë.

Lion Krasniqi u shpall kampion në kampionatin e organizuar nga Federata e Kikboksit të Gjermanisë, në kuadër të kategorisë WAKU Deutsche Meister, në disiplinën LK-YK +47 kg, për moshën 12 vjeç.

Ky sukses është një tjetër dëshmi e talentit dhe përkushtimit të të rinjve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, të cilët po e përfaqësojnë me dinjitet komunitetin e tyre në arenën ndërkombëtare sportive./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala zgjidhen nënkryetarë të Kuvendit
Next article
Prizreni sfidon Ramiz Sadikun në Prishtinë

Më Shumë

Lajme

Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

Haxhi Avdyli nga Lëvizja Vetëvendosje, pak para nisjes së seancës konstitutive, është deklaruara para mediave. Ai akuzon ish-opozitën se nuk po duan të arrijnë funksionalizimin...
Kulture

Enver Hoxha, biri i llastuar i një tregtari të mirë

Time, 22 dhjetor 1961 E irrituar që Shqipëria “me paramendim vazhdon të agravojë marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik”, Rusia, javën që shkoi, urdhëroi ambasadorin e saj...

Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Totaj shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të veteranit të UÇK-së, Jahir Krasniqi

Ndahet nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së, Jahir Krasniqi

Ky është personi që dyshohet se u vetëvar në vilën e tij në Prizren

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Arrestohet në Rahovec një burrë që ushtroi dhunë ndaj bashkëshortes

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

OVL-UÇK: Gjithçka gati për protestën e 14 shtatorit në Hagë

Drejtoria për Arsim dhe Edukim në Malishevë takon drejtorët e shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor

Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

Në prag të nisjes së shkollës nxënësit nisin përgatitjet, Kukësi shpesh zgjedh Prizrenin për blerje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne