24 C
Prizren
E enjte, 14 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Miratohet UA-ja për vitin e ri shkollor, mësimi fillon më 1 shtator

By admin

Është miratuar Udhëzimi Administrativ për kalendarin e vitit shkollor 2025/26.

Lajmin e ka bërë të ditur ministrja në detyrë e Arsimit, Arbërie Nagavci.

“Ky udhëzim përcakton datat e fillimit dhe përfundimit të vitit shkollor në të gjitha institucionet publike dhe private, duke përfshirë nivelet e ndryshme të arsimit: nga institucionet parashkollore, shkollat fillore, klasat parafillore, shkollat e mesme të ulëta dhe të larta, deri te qendrat burimore për mësim dhe këshillim. Po ashtu, përcakton pushimet vjeshtore, dimërore, pranverore dhe festat zyrtare, duke siguruar kështu një kalendar të qartë dhe të strukturuar për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit” shkroi Nagavci.

Kështu, viti shkollor do të fillojë më 1 shtator dhe do të përmbyllet më 19 qershor.

Previous article
KEDS-i: Të shtunën nis shkyçja e bizneseve pa kontratë me furnizues të licencuar
Next article
Pesë projekte garojnë për 50 mijë euro nga buxheti i Komunës së Rahovecit

Më Shumë

Lajme

Sot mbyllet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale

Në mesnatë përfundon afati për subjektet politike që të aplikojnë për certifikim dhe të dorëzojnë listat me kandidatët për zgjedhjet e 12 tetorit 2025,...
Sport

Liria nis sezonin në Pejë ndaj Rilindjës 1974

Liria e Prizrenit do ta nisë këtë javë sezonin e ri të futbollit si mysafir, duke u përballur me FC Rilindja 1974 në Pejë. Njoftimi...

“Uraniumi (23XU)”, shkencëtari Naim Krasniqi boton librin e tij të tretë që në fokus ka energjinë bërthamore

Prizreni debuton në Ligën e Parë, përballet me Trepçën ’89 të shtunën

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit

Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova” (Pamje)

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Gjinoc

Kushtetuesja: Dehari veproi në kundërshtim me aktgjykimin, kryeparlamenatri duhet të zgjidhet me votim të hapur

DokuFest shpall fituesit e edicionit të 24-të

Punimet e restaurimit në Konsullatën Austrohungareze në Prizren drejt përfundimit

Moti sot: Me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri në 35 gradë Celsius

Ndërpritet furnizimi me ujë në Vërmicë, Zhuri, Dobrusht dhe Shkozë për shkak të ndërprerjes së energjisë

Prizreni përforcohet me boshnjakun Danis Bratovcic

Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

SHKA “Malesori” nga Gjonaj i Hasit ftohet në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Bullgari

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne