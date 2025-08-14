Pesë projekte garojnë për 50 mijë euro nga buxheti i Komunës së Rahovecit

Komuna e Rahovecit ka zhvilluar takimin e parë të buxhetimit me pjesëmarrje, një proces që, sipas saj, përfshin drejtpërdrejt qytetarët në marrjen e vendimeve për prioritetet e shpenzimeve për një buxhet të përcaktuar publik.
Në këtë edicion, komuna ka ndarë një shumë prej 50 mijë euro.
“Këtë vit Komuna e Rahovecit ka ndarë 50 mijë euro të cilat do të shfrytëzohen për implementimin e projektit fitues”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.
Nga pjesëmarrësit në takim janë paraqitur këto pesë propozime: 1. Ndërtimi i parkut në mjediset e shkollës në Malësi të Vogël, 2. Rregullimi i tregut në Lagjen e Epërme, 3. Ndërtimi i obeliskut te Epopeja e UÇK-së në Rahovec, 4. Hapja e lumit në Opterushë, dhe 5. Furnizimi me shporta për mbeturina dhe ndërtimi i një klase verore në shkollën “Xhelal Hajda-Toni”
Komuna ka njoftuar gjithashtu se më 21 gusht në orën 11:00, në parkun e qytetit do të organizohet takimi i dytë i buxhetimit me pjesëmarrje.
“Këto pesë propozime do të vihen në votim dhe projekti më i votuar do të financohet nga Komuna e Rahovecit”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/