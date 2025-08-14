24 C
Policia në Prizren shqipton gjoba deri 500 euro për automjetet me zhurmues të veçantë

By admin

Gjatë kësaj jave, njësitet policore të Njësisë Rajonale të Komunikacionit Rrugor në Prizren kanë identifikuar disa automjete të modifikuara, të cilave u ishin montuar zhurmues të veçantë.

Sipas policisë, fillimisht, automjetet janë dërguar për kontroll teknik të jashtëzakonshëm. Për ato që raporti teknik vërtetoi se niveli i zhurmës tejkalonte kufijtë ligjorë, pronarëve u është kërkuar të heqin ndryshimet e palejuara, raporton PrizrenPress.

“Ndaj tyre janë shqiptuar gjoba për përdorimin e zhurmuesit të paautorizuar 150 €; si dhe për prishje të rendit dhe qetësisë publike 500 €”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Përveç shkeljeve lidhur me zhurmën, policia ka shqiptuar gjoba edhe për tejkalim shpejtësie, ku disa raste kanë arritur deri në 500 euro.

Policia e Kosovës thekson se mbetet e përkushtuar në ruajtjen e rendit publik, sigurisë rrugore dhe qetësisë së qytetarëve. Përmes bashkëpunimit me komunitetin dhe përdorimit të mjeteve digjitale, si aplikacioni “Raporto Policinë”, synohet reagim i shpejtë dhe parandalim i shkeljeve./PrizrenPress.com

