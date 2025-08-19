17.8 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
Drini i Bardhë përforcohet me sulmuesin 19-vjeçar, Hamz Fetoshi

By admin

Drini i Bardhë ka njoftuar afrimin e ri në skuadër, sulmuesin 19-vjeçar Hamz Fetoshi.

Fetoshi, i cili së fundmi luante për Lirinë, ka kaluar edhe nga Suhareka e Rahoveci, duke sjellë përvojë të re në sulmin e ekipit, raporton PrizrenPress.

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, policia konfiskon armë me gaz dhe municion
MKRS-ja pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren: Asetet kulturore u shkatërruan qëllimshëm

