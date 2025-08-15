27.9 C
Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2361 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 83 aksidente trafiku me dëme materiale kurse 39 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar

Policia e Kosovës ka arrestuar 22 persona, 17 janë dërguar në mbajtje, kurse 3 persona janë në vuajtje të dënimit.

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

Një rast i zhdukjes së dy të miturve nga fshati Nashec i Prizrenit është raportuar më 13 gusht 2025, rreth orës 23:00, nga ankuesi...
Lajme

Sot mbyllet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale

Në mesnatë përfundon afati për subjektet politike që të aplikojnë për certifikim dhe të dorëzojnë listat me kandidatët për zgjedhjet e 12 tetorit 2025,...

Punimet e restaurimit në Konsullatën Austrohungareze në Prizren drejt përfundimit

DokuFest shpall fituesit e edicionit të 24-të

Prof. dr. Samedin Haxhijaha nderohet post mortem me dekoratën për humanizëm ‘Dr. Ali Sokoli’

Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja

Presidentja Osmani: DokuFest shndërron Prizrenin në kryeqendrën kulturore dhe të ideve të reja

Policia aksion në parkingjet në Prizren, zbulohen disa shkelje

Bashkimi Demokratik për Prizrenin publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Ndërpritet furnizimi me ujë në Vërmicë, Zhuri, Dobrusht dhe Shkozë për shkak të ndërprerjes së energjisë

I nxehti afrikan sot, temperaturat deri në 37 gradë Celsius

Po restaurohet Xhamia e Mesxhitit në Prizren

Maturantët mund ta paraqesin provimin e maturës në e-Kosova

Gjyshi raporton të zhdukur mbesën dhe nipin në Nashec të Prizrenit

Vetëvendosje në Prizren garon me listë prej 45 kandidatësh, bartëse një grua

Sekuestrohen armë në Malishevë

