Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2361 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.
Në 24 orët e fundit janë raportuar 83 aksidente trafiku me dëme materiale kurse 39 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar
Policia e Kosovës ka arrestuar 22 persona, 17 janë dërguar në mbajtje, kurse 3 persona janë në vuajtje të dënimit.
