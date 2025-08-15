27.9 C
Prizren
E premte, 15 Gusht, 2025
Suhareka, e para komunë në Kosovë që ofron aplikim online për leje ndërtimore

Komuna e Suharekës ka njoftuar se nga sot qytetarët kanë mundësinë të aplikojnë online për Leje Ndërtimore përmes platformës E-leja, duke e bërë këtë komunë të parën në Kosovë që ofron këtë shërbim në mënyrë digjitale.

“Komuna e Suharekës ka hapur një kapitull të ri në ofrimin e shërbimeve digjitale për qytetarët e saj. Nga sot, banorët e komunës kanë mundësinë që të aplikojnë online për Leje Ndërtimore përmes platformës E-leja”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.

Platforma mund të aksesohet në këtë adresë: https://dph-suhareke.rks-gov.net/en

Po ashtu, në njoftim theksohet se Komuna e Suharekës mbetet e përkushtuar në rritjen e transparencës, përmirësimin e shërbimeve dhe lehtësimin e procedurave për qytetarët./PrizrenPress.com

