27.9 C
Prizren
E premte, 15 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

By admin

Një rast i zhdukjes së dy të miturve nga fshati Nashec i Prizrenit është raportuar më 13 gusht 2025, rreth orës 23:00, nga ankuesi D. H. i cili njoftoi se mbesa dhe nipi i tij, L. A. dhe M.A., ishin larguar nga shtëpia rreth orës 07:00 të po asaj dite dhe nuk kishin kontaktuar më me familjen.

Sipas familjarëve, fëmijët janë të njohur për raste të përsëritura të largimit nga shtëpia. Për rastin janë angazhuar njësitë hetimore dhe është informuar Prokurori i Shtetit.

Më 14 gusht 2025, rreth orës 21:00, nëna e fëmijëve, S.A., ka njoftuar policinë se vajza e saj është kthyer në shtëpi, ndërsa djali është larguar përsëri.

E mitura është dërguar për kontroll mjekësor në Qendrën Emergjente të Spitalit Rajonal “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, ku është konstatuar se nuk ka lëndime trupore.

Pas intervistimit në prani të nënës dhe zyrtarit të Qendrës për Punë Sociale, vajza është kthyer në familje, ndërsa kërkimet për gjetjen e djalit vazhdojnë.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Aksident te rrethrrotullimi në Shirokë të Suharekës, vështirësohet qarkullimi
Next article
Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja

Më Shumë

Lajme

NISMA prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Nisma Socialdemokrate ka prezantuar zyrtarisht listën e kandidatëve për Kuvendin Komunal të Prizrenit, të udhëhequr nga kandidatja për kryetare të qytetit, Albulena Balaj Halimaj. Balaj-Halimaj,...
Sport

Liria nis sezonin në Pejë ndaj Rilindjës 1974

Liria e Prizrenit do ta nisë këtë javë sezonin e ri të futbollit si mysafir, duke u përballur me FC Rilindja 1974 në Pejë. Njoftimi...

Dardanët e rinj e mbyllin fazën e grupeve në FIBA

Identifikohen dhe sekuestrohen armë në dy raste të ndara në Malishevë dhe Rahovec

Aksident te rrethrrotullimi në Shirokë të Suharekës, vështirësohet qarkullimi

Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Shpërthen zjarri në fshatin Shirokë të Suharekës

Auto-Skicë

DokuFest shpall fituesit e edicionit të 24-të

Vdes një person në Prizren, ra nga muri mbi 6 metra i lartë pasi u godit nga vetura e tij

Suhareka dhe GERMIN nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi për angazhimin e diasporës

Kush është Rumi/ Poeti persian që edhe pas 814 vitesh vijon të shesë miliona kopje

Apeli lë në fuqi paraburgimin për katër të dyshuarit në rastin e detyrimit dhe shmangies nga tatimi

37 vatra zjarri të regjistruara në vend, 18 ende aktive

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Rinisë në Prizren, koncert festiv në Kej të Shatërvanit

27 vjet nga rënia e dëshmorit Remzi Ademaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne