Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja

Prizreni ka zyrtarizuar sot dy përforcime të rëndësishme për sezonin historik në Ligën e Parë. Nga Dukagjini, në formë huazimi, rikthehet mesfushori teknik dhe fizikisht i fuqishëm Adonis Krasniqi, ndërsa nga radhët e Ballkanit dhe Rahovecit vjen portieri me përvojë Dashnor Balaj, raporton PrizrenPress.

Nga klubi kanë bërë të ditur se rikthimi i Krasniqit është një dëshmi e marrëdhënieve të mira mes dy skuadrave.

“Ky transferim është edhe një dëshmi e marrëdhënieve të shkëlqyera mes FC Prizrenit dhe KF Dukagjinit, duke forcuar bashkëpunimin mes dy klubeve”, thuhet në njoftimin e FC Prizrenit.

Po ashtu, gardiani i ri i portës, Dashnor Balaj, ka theksuar ambicien e tij për të dhënë maksimumin:

“Jam i lumtur që i bashkohem FC Prizrenit dhe mezi pres të jap maksimumin tim për sukseset e klubit”, është shprehur Balaj pas nënshkrimit të kontratës.

Nga FC Prizreni i kanë uruar mirëseardhje të dy futbollistëve./PrizrenPress.com

