Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

Një 7 vjeçare nga Prizreni ka humbur në Durrës.

 

Bëhet fjalë për Alina Tafajn, e cila po kërkon prindërit e saj.

“7-vjeçarja nuk mban mend ku e ka çadrën dhe për momentin ndodhet te hotel Edart në Durrës”, thuhet në postimin e faqes JOQ Albania.

Kushdo që i njeh prindërit e saj të kontaktojë në numrin: ?+383 49 312 566?.

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë
Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro

