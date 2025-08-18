18.3 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
type here...

Sport

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

By admin

Pas KB Borës, edhe skuadra e Bashkimit ka nisur përgatitjet për sezonin e ri, ku krahas garave vendore do të paraqitet edhe në kualifikimet evropiane.

Pasi ka kompletuar ekipin me lojtarë vendor e të huaj, nënkampioni i Kosovës të hënën ka nisur fazën përgatitore nën drejtimin e trajnerit Igor Joviviq.

Në njoftimin e Bashkimit thuhet se puna ka filluar me intensitet dhe energji pozitive, ku të gjithë lojtarët treguan përkushtim të lartë në stërvitjen e parë.

Bashkimi do ti ketë nga dy seanca stërvitore në ditë për t’u përgatitur sa më mirë para sfidave të sezonit të ri.

Skuadra nga Prizreni, tashmë ka angazhuar pesë të huaj: Kyan Anderson, Jeremiah Bailey, De’Quon Lake, TJ Bickerstaff dhe Isiah Cousins.

Pas një muaji, Bashkimi do të përballet me ekipin nga Polonia, Anëil në kuadër të kualifikimeve për FIBA Europe Cup.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni i dyti në Kosovë për numrin e shkurorëzimeve gjatë qershorit
Next article
Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Më Shumë

Lajme

Moti sot: Me diell dhe vranësira të shpërndara, temperaturat deri në 35 gradë Celsius

Moti sot mbi vendin tonë do të jetë me diell dhe vranësira të shpërndara. Siç bën të ditur Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, temperaturat minimale do...
Lajme

Aksident te rrethrrotullimi në Shirokë të Suharekës, vështirësohet qarkullimi

Një aksident komunikacioni ka ndodhur sot në mesditë pranë rrethrrotullimit në Shirokë të Suharekës, ku janë përfshirë dy vetura. Nga pamjet që kanë dërguar lexuesit...

Po restaurohet Xhamia e Mesxhitit në Prizren

Maturantët mund ta paraqesin provimin e maturës në e-Kosova

Abdyl Frashëri, ideologu i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Suhareka, e para komunë në Kosovë që ofron aplikim online për leje ndërtimore

Komuna e Suharekës dhe “Jetimat e Ballkanit” sot e nisin ndërtimin e objektit të zjarrfikësve

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

Spektakël basketbolli në Malishevë – Bero Kingdom kampion i turneut 3×3 

Dëmet nga zjarret në Suharekë janë të konsiderueshme

SHKA “Malesori” nga Gjonaj i Hasit ftohet në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Bullgari

Aktakuzë ndaj dy personave nën dyshimin se lejuan rrënimin e “Sarajit të vjetër” në Prizren , shkaktuan dëm në vlerë mbi 15 milionë euro

Kush është Rumi/ Poeti persian që edhe pas 814 vitesh vijon të shesë miliona kopje

Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë

Pesë projekte garojnë për 50 mijë euro nga buxheti i Komunës së Rahovecit

Prizren/ Një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për vrasje të rëndë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne