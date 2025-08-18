18.3 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
LajmeSiguri

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

By admin

Policia e Kosovës, respektivisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit DHKEK-Prizren, në koordinim me Prokurorinë Themelore, ka kryer veprime hetimore si dhe ka ndërmarrë veprime të menjëhershme pas dyshimeve, pasi një grup prej 39 personave kanë paraqitur kërkesa për marrjen e parcelave në shfrytëzim nga Agjencinë Pyjore të Kosovës (APK), në zona të ndryshme të rajonit të Prizrenit.

Sipas një njoftimi për media lidhur me këto kërkesa dyshohet se të njëjtat nuk janë përpiluar dhe as nuk janë nënshkruar nga personat emrat e të cilëve janë evidentuar në këto kërkesa.

“Nga njësitë kompetente policore janë ndërmarrë veprimet përkatëse, duke përfshirë edhe zbatimin e masave hetimore, ku janë siguruar dëshmi se i dyshuari mashkull kosovar duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, ka tejkaluar kompetencat e tij me qëllim të përfitimit, duke marrë para nga qytetarë të ndryshëm si dhe duke iu premtuar rregullimin e dokumentacionin të nevojshëm për të përfituar prona me qira nga APK”, thuhet në njoftim.

Ndërkaq siç bëhet e ditur në njoftim lidhur me rastin i dyshuari mashkull kosovar është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës dhe pas intervistës me vendim të prokurorit është ndaluar për 48 orë për veprat penale: ‘keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’ dhe ‘falsifikim i dokumenteve’.

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri
Bakaj: Prizreni do të garojë denjësisht në Ligën e Parë

