LDK: Skandali me “Sarajin e Vjetër” zbulon qeverisjen klienteliste në Prizren

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) në Prizren, ka reaguar pas ngritjes së aktakuzës nga Prokuroria Themelore në Prizren ndaj drejtorit të Drejtorisë për Urbanizëm dhe një zyrtareje tjetër të kësaj drejtorie, në lidhje me rrënimin e objektit të trashëgimisë kulturore “Saraji i Vjetër”.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë, dy zyrtarët akuzohen për keqpërdorim të pozitës zyrtare, pasi dyshohet se kanë lejuar rrënimin e objektit të mbrojtur nga ligji dhe kanë lëshuar leje ndërtimore për ndërtimin e një kompleksi banesor në atë lokacion. Dëmi i shkaktuar ndaj trashëgimisë kulturore të qytetit vlerësohet në mbi 15 milionë euro.
LDK-ja në reagimin e saj thotë se përgjegjësia nuk ndalet vetëm tek zyrtarët e përfshirë në aktakuzë, por ngrihet në nivelin më të lartë të udhëheqjes komunale.
“Përgjegjësia për këtë skandal, sikurse edhe për skandalet tjera, nuk bie vetëm mbi zyrtarët ndaj të cilëve janë ngritur aktakuzat, por mbi tërë udhëheqjen komunale dhe para së gjithash mbi kryetarin Shaqir Totaj, i cili ka dështuar ta mbrojë trashëgiminë kulturore të qytetit dhe ka lejuar shkatërrimin e saj në shërbim të interesave private” thuhet në reagim.
LDK-ja e quan këtë ngjarje një “goditje të rëndë” ndaj identitetit historik të qytetit dhe një dëshmi të mënyrës së “papërgjegjshme, klienteliste dhe të dëmshme” të qeverisjes së kryetarit të Komunws, Shaqir Totaj.
Partia opozitare kërkon nga organet e drejtësisë që të trajtojnë këtë rast me prioritet dhe transparencë, duke kërkuar që të gjithë përgjegjësit të dalin para drejtësisë, “pavarësisht pozitës që mbajnë”./PP/
