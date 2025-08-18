18.3 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
type here...

Sport

Gjilani dhe Ballkani ndajnë pikët

By admin

Ndeshja e fundit e xhiros së parë në Albi Mall Superligën e Kosovës në futboll, mes Gjilanit dhe Ballkanit, e zhvilluar të hënën pasdite, përfundoi pa fitues, 1:1.

Skuadra vendëse kaloi e para në epërsi në minutën e 29-të, kur Almir Aganspahiq u pengua në zonë nga sulmuesi mysafir, Valentin Serebe, ndërsa nga pika e bardhë ishte vetë Aganspahiq që shënoi për 1:0.

Në pjesën e dytë, portokallezinjtë nga Suhareka arritën të rikthehen në lojë dhe të barazojnë rezultatin. Në minutën e 66-të, Marsel Ismailgeci realizoi një supergol nga distanca, duke vulosur shifrat përfundimtare 1:1.

AlbiMall Superliga ka nisur mbarë, me duele interesante dhe konkurrencë të madhe që në nismë të edicionit të ri./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Çeku: Rrënimi i “Sarajit të Vjetër” nuk ishte gabim, por shkelje e rëndë me pasoja të pariparueshme për trashëgiminë e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

“Ekoregjioni’ në Prizren mbetet pa energji elektrike

Kryeshefi Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike KRM “Ekoregjioni” Sh.A. në Prizren, Burim Shala, ka reaguar pas ndërprerjes së energjisë elektrike në ambientet e kësaj ndërmarrjeje,...
Lajme

Sot mbyllet afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale

Në mesnatë përfundon afati për subjektet politike që të aplikojnë për certifikim dhe të dorëzojnë listat me kandidatët për zgjedhjet e 12 tetorit 2025,...

KEDS-i: Të shtunën nis shkyçja e bizneseve pa kontratë me furnizues të licencuar

Gjyshi raporton të zhdukur mbesën dhe nipin në Nashec të Prizrenit

Dardanët e rinj e mbyllin fazën e grupeve në FIBA

AAK-ja prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Miratohet UA-ja për vitin e ri shkollor, mësimi fillon më 1 shtator

Rrahën një burrë, arrestohen dy femra në Suharekë

Apeli lë në fuqi paraburgimin për katër të dyshuarit në rastin e detyrimit dhe shmangies nga tatimi

Bakaj: Prizreni do të garojë denjësisht në Ligën e Parë

Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë

Bashkimi Demokratik për Prizrenin publikon listën e kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit

Sekuestrohen armë në Malishevë

Shpërthen zjarri në fshatin Shirokë të Suharekës

27 vjet nga rënia e dëshmorit Remzi Ademaj

Prizreni debuton në Ligën e Parë, përballet me Trepçën ’89 të shtunën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne