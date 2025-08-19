30.2 C
Prizren
E martë, 19 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

By admin

Një femër kosovare ka raportuar në polici se vëllai i saj ka dalë nga shtëpia dhe prej asaj kohe nuk dihet vendndodhja e tij.

Rasti është regjistruar në adresën Rruga Selajdin Berisha në Prizren, ndërsa njësitet policore janë vënë menjëherë në kërkim dhe po hetojnë ngjarjen.

Lidhur me situatën është informuar edhe prokurori kompetent.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet zyrtari i Agjencisë Pyjore në Prizren për keqpërdorim të pozitës zyrtare
Next article
Nesër vazhdon seanca konsitutive e Kuvendit

Më Shumë

Fokus

Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

Një 7 vjeçare nga Prizreni ka humbur në Durrës.   Bëhet fjalë për Alina Tafajn, e cila po kërkon prindërit e saj. “7-vjeçarja nuk mban mend ku...
Fokus

MKRS-ja thërret konferencë për media pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren

Sekretari i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Bislim Bislimi, do të mbajë një konferencë për medie në lidhje me aktakuzën e ngritur ndaj...

Së paku dy të lënduar e bllokim trafiku nga një aksident i rëndë në rrugën Dragash-Prizren

Pa ujë përkohësisht: Defekti në gypin e rezervuarit Kobaj prek disa fshatra

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi një mijë e 800 gjoba në trafik

Përurohet banimi social 01 në Malishevë

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

Komuna e Suharekës dhe “Jetimat e Ballkanit” sot e nisin ndërtimin e objektit të zjarrfikësve

Gjyshi raporton të zhdukur mbesën dhe nipin në Nashec të Prizrenit

Liria nis sezonin në Pejë ndaj Rilindjës 1974

Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

Komuna e Prizrenit hap tender afro 10 mijë euro për bileta aeroplani

Bexhet Xheladini publikon listën e kandidatëve të LDK-së për Asamblen Komunale në Dragash

Pesë projekte garojnë për 50 mijë euro nga buxheti i Komunës së Rahovecit

“Uraniumi (23XU)”, shkencëtari Naim Krasniqi boton librin e tij të tretë që në fokus ka energjinë bërthamore

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne