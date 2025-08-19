Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

Një femër kosovare ka raportuar në polici se vëllai i saj ka dalë nga shtëpia dhe prej asaj kohe nuk dihet vendndodhja e tij.
Rasti është regjistruar në adresën Rruga Selajdin Berisha në Prizren, ndërsa njësitet policore janë vënë menjëherë në kërkim dhe po hetojnë ngjarjen.
Lidhur me situatën është informuar edhe prokurori kompetent.
