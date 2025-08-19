17.8 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
Pa ujë përkohësisht: Defekti në gypin e rezervuarit Kobaj prek disa fshatra të Prizrenit

By admin

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. njofton konsumatorët se, për shkak të një defekti në gypin Ø125 mm në daljen e rezervuarit Kobaj, do të mbesin pa ujë përkohësisht këto fshatra: Kobaj, Vlashnjë (pjesërisht), Grazhdanik, Nashec, Atmaxhë dhe Tupec.

“Ekipet tona janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit. Koha e rregullimit do të zgjasë deri në përfundimin e punimeve. Ju falënderojmë për mirëkuptimin tuaj”, thuhet në njoftimin e kompanisë.

KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. apelon te konsumatorët për durim deri në riparimin e plotë të furnizimit me ujë./PrizrenPress.com

Yonis Farah i bashkohet mbrojtjes së Prizrenit
Aksident në rrugën Gjakovë – Prizren, ka të lënduar

