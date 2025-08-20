22.7 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

By admin

Dy persona janë ndaluar, ndërsa tre të tjerë janë liruar në procedurë të rregullt pas kontrolleve të realizuara nga Policia e Kosovës në disa lokacione në Prizren, të martën.

Sipas raportit 24-orësh të policisë, personat e përfshirë dyshohen për përfshirje në veprën penale “Organizim i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm”.

Gjatë kontrolleve, janë sekuestruar përkohësisht prova dhe dëshmi të cilat lidhen me veprat penale të dyshuara.

Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë
Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv

