Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv

Stacioni Policor në Mamushë, më datë 18.08.2025, ka realizuar me sukses urdhër-arrestin të lëshuar nga Gjykata Themelore në Prizren, ndaj të dënuarit M. J., mashkull, 38 vjeç nga Mamusha.
Ai ishte i dënuari ishte shpallur fajtor për veprat penale: falsifikim të dokumentit zyrtar (neni 427 paragrafi 1, lidhur me nenin 77 të KPRK-së dhe Hyrje të paautorizuar në rrjetet kompjuterike (neni 277/D paragrafi 2 i Ligjit Nr.08/L-188)
“Me vendim të formës së prerë, Gjykata e ka dënuar me 22 muaj burgim efektiv. Patrulla policore, pas një pune të përkushtuar në rrugët operative, ka lokalizuar dhe arrestuar të dënuarin, duke e dërguar në Qendrën e Paraburgimit në Prishtinë, në përputhje me vendimin gjyqësor”, thuhet në raport.
