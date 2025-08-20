22.7 C
Prizren
Vjehrri rrah nusen në Rahovec

By admin

Një grua në Rahovec ka njoftuar policinë se ka pësuar dhunë nga vjehrri i saj.

Sipas raportit policor, viktimës i është ofruar ndihmë mjekësore dhe e njëjta është vendosur në shtëpinë e prindërve të saj dhe nuk ka dëshiruar urdhër mbrojtës.

Ndërkaq i dyshuari është intervistuar dhe me urdhër të prokurorit kujdestar është liruar në procedurë të rregullt.

