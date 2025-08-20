30.2 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
Fokus

Organizata Ec Ma Ndryshe: Kryetari i Prizrenit të respektojë zotimin se askush me aktakuzë nuk do të jetë në qeverisje

By admin

EC Ma Ndryshe përmes një reagimi publik thotë se duke marrë parasysh nevojën për funksionimin e institucioneve publike me integritet dhe qeverisjen e tyre me etikë, kërkon shkarkimin e menjëhershëm apo dorëheqjen e drejtorit komunal ndaj të cilit është ngritur aktakuzë nga Prokuroria Themelore në Prizren, për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.

Në reagim thuhet se “EC-i sjellë në kujtesë se premtimet elektorale të dhëna nga Kryetari i Komunës së Prizrenit dhe subjekti i tij politik kanë qenë të qarta, me theksin se askush me aktakuzë nuk do të jetë pjesë e kabinetit qeverisës”.

“Rishtazi Prokuroria Themelore e Prizrenit ka njoftuar opinionin se ndaj një drejtori komunal është ngritur aktakuzë për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar lidhur me rrënimin e monumenteve të kompleksit “Saraji i vjetër” në Prizren”, vijon njoftimi.

Më tej, thuhet se “EC Ma Ndryshe qysh në qershor të vitit të shkuar pat kërkuar nga organet përgjegjëse shtetërore që ta hetojnë në tërësi rastin e rrënimit të ndërtesave në kuadër të kompleksit Saraji i vjetër në Prizren, aset ky i mbrojtur i trashëgimisë kulturore, dhe që bazuar në fakte të merren masa ligjore në përputhje me dispozitat e Kodit Penal të Kosovës ndaj të gjithë përgjegjësve për shkatërrimin e asetit nën mbrojtje të përhershme”.

“EC-i, pa e paragjykuar epilogun e këtij rasti, konsideron se organet gjyqësore duhet marrin një vendim meritor bazuar në fakte. Por në të njëjtën kohë rikujton se tani qeveria komunale e Prizrenit në përbërjen e saj ka dy drejtorë komunalë me aktakuza për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Për këtë arsye rikujton zotimin e kryetarit të Komunës për qeverisje me drejtorë pa aktakuza”, bëhet e ditur në reagim.

Po ashtu, theksohet se “Çdo ndryshim i këtij qëndrimi përbën shkelje të drejtpërdrejtë të besimit qytetar, dëmton transparencën institucionale dhe e bën të pakuptimtë luftën ndaj korrupsionit në nivel lokal”.

“Për këtë arsye, EC-i kërkon që Kryetari i Komunës të veprojë në përputhje me zotimet publike dhe të shkarkojë drejtorët me aktakuza, duke treguar se etika dhe integriteti janë vlera që zbatohen në praktikë, jo vetëm në fushatë; dhe në këtë mënyrë të mundësohet që proceset pranë organeve të drejtësisë të zhvillohen në mënyrë të drejtë dhe transparente, pa ndikime politike apo institucionale”.

Lajmet e Fundit

