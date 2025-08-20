Organizata Ec Ma Ndryshe: Kryetari i Prizrenit të respektojë zotimin se askush me aktakuzë nuk do të jetë në qeverisje

EC Ma Ndryshe përmes një reagimi publik thotë se duke marrë parasysh nevojën për funksionimin e institucioneve publike me integritet dhe qeverisjen e tyre me etikë, kërkon shkarkimin e menjëhershëm apo dorëheqjen e drejtorit komunal ndaj të cilit është ngritur aktakuzë nga Prokuroria Themelore në Prizren, për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar.
Në reagim thuhet se “EC-i sjellë në kujtesë se premtimet elektorale të dhëna nga Kryetari i Komunës së Prizrenit dhe subjekti i tij politik kanë qenë të qarta, me theksin se askush me aktakuzë nuk do të jetë pjesë e kabinetit qeverisës”.
“Rishtazi Prokuroria Themelore e Prizrenit ka njoftuar opinionin se ndaj një drejtori komunal është ngritur aktakuzë për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar lidhur me rrënimin e monumenteve të kompleksit “Saraji i vjetër” në Prizren”, vijon njoftimi.
Më tej, thuhet se “EC Ma Ndryshe qysh në qershor të vitit të shkuar pat kërkuar nga organet përgjegjëse shtetërore që ta hetojnë në tërësi rastin e rrënimit të ndërtesave në kuadër të kompleksit Saraji i vjetër në Prizren, aset ky i mbrojtur i trashëgimisë kulturore, dhe që bazuar në fakte të merren masa ligjore në përputhje me dispozitat e Kodit Penal të Kosovës ndaj të gjithë përgjegjësve për shkatërrimin e asetit nën mbrojtje të përhershme”.
“EC-i, pa e paragjykuar epilogun e këtij rasti, konsideron se organet gjyqësore duhet marrin një vendim meritor bazuar në fakte. Por në të njëjtën kohë rikujton se tani qeveria komunale e Prizrenit në përbërjen e saj ka dy drejtorë komunalë me aktakuza për veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Për këtë arsye rikujton zotimin e kryetarit të Komunës për qeverisje me drejtorë pa aktakuza”, bëhet e ditur në reagim.
Po ashtu, theksohet se “Çdo ndryshim i këtij qëndrimi përbën shkelje të drejtpërdrejtë të besimit qytetar, dëmton transparencën institucionale dhe e bën të pakuptimtë luftën ndaj korrupsionit në nivel lokal”.
“Për këtë arsye, EC-i kërkon që Kryetari i Komunës të veprojë në përputhje me zotimet publike dhe të shkarkojë drejtorët me aktakuza, duke treguar se etika dhe integriteti janë vlera që zbatohen në praktikë, jo vetëm në fushatë; dhe në këtë mënyrë të mundësohet që proceset pranë organeve të drejtësisë të zhvillohen në mënyrë të drejtë dhe transparente, pa ndikime politike apo institucionale”.
