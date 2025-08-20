21.4 C
Prizren
E mërkurë, 20 Gusht, 2025
20 vjeçari në Prizren arrestohet për trafikim me lëndë narkotike, i konfiskohen 42 doza qese marihuanë

By admin

Policia e Kosovës ka arrestuar një 20-vjeçar me inicialet A.Gj në Prizren, nën dyshimin për trafikim me lëndë narkotike.

Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij, Policia ka gjetur dhe sekuestruar 42 doza qese plastike me substancë t? dyshuar narkotike t? llojit marihuanë, nj? grinder/mulli dhe nj? telefon mobil

Policia njofton se lidhur me rastin me aktvendim nga prokurori personi i dyshuar është dërguar në mbajtje.

