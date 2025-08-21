Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë

Komuna e Rahovecit ka përmbyllur me sukses ciklin e takimeve për buxhetimin me pjesëmarrje, ku qytetarët patën mundësinë të vendosin vetë për projektet që do të financohen nga buxheti komunal.
Në këtë proces demokratik, që përfshiu shumë vendbanime dhe lagje të komunës, projekti më i votuar rezultoi të jetë “Hapja e lumit në fshatin Opterushë”, raporton PrizrenPress. Ky projekt do të përfshihet në buxhetin e Komunës për vitin 2026 dhe do të financohet me deri në 50,000 euro.
“Në ciklin e takimeve për buxhetim me pjesëmarrje, banorë të shumtë nga vendbanimet dhe lagjet e Rahovecit votuan për projektin ‘Hapja e lumit në fshatin Opterushë’. Ky projekt, që u votua me shumicë votash nga vet qytetarët, do të financohet deri në 50 mijë euro nga Komuna e Rahovecit dhe do të futet në buxhetin e vitit 2026. Faleminderit qytetarëve për pjesëmarrjen dhe pjekurinë demokratike të treguar gjatë votimit. Urime për projektin fitues!”, thuhet në njoftimin e komunës./PrizrenPress.com
Marketing