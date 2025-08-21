Sylejman Çoçaj, emri që nuk harrohet

Sylejman Çoçaj lindi në vitin 1927, në fshatin Gjonaj të Prizrenit, në një familje zejtarësh me tradita atdhetare dhe arsimdashëse. Shkollimin fillor dhe gjimnazin i kreu në qytetin e lindjes, Prizren, duke dëshmuar që herët përkushtimin ndaj dijes dhe arsimit.
Pas përfundimit të gjimnazit, që në moshë të re filloi punën si mësues në Krushë të Madhe, ku shërbeu nga viti 1946 deri në vitin 1948. Më vonë, vazhdoi aktivitetin e tij arsimor në Prizren. Studimet e larta i përfundoi në Shkup, ku diplomoi në Fakultetin Filozofik, Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, pranë Shkollës së Lartë Pedagogjike.
Studimet pasuniversitare i thelloi në Qendrën e Studimeve Pasuniversitare të Universitetit të Zagrebit, ku edhe u doktorua me temën: “Trajtat në poezinë lirike shqiptare dhe aspekti i tyre letrar-teorik”. Ndërkaq, në Dubrovnik mbrojti temën e magjistraturës me titull: “Fytyra e femrës në lirikën popullore shqiptare”.
Gjatë gjithë rrugëtimit të tij akademik, Sylejman Çoça nuk e ndërpreu asnjëherë punën mësimore. Ai vazhdoi të japë mësim në shkolla të mesme dhe më pas si profesor në Shkollën e Lartë Pedagogjike në Prizren.
Kontributi i tij nuk u kufizua vetëm në mësimdhënie; ai botoi edhe disa punime të rëndësishme mbi folklorin dhe lirikën popullore shqiptare, duke lënë gjurmë të qëndrueshme në fushën e studimeve kulturore dhe letrare.
Sylejman Çoçaj u nda nga jeta në muajin shkurt të vitit 1989, dhe u varros në qytetin e Prizrenit – aty ku e nisi dhe e mbylli rrugën e tij jetësore e profesionale, gjithmonë në shërbim të arsimit dhe kombit.
(Marrë nga libri “Në kujtesën e qytetit II,” me autor Salajdin Krasniqi)
