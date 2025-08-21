Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

FC Prizreni do të zhvillojë ndeshjen e dytë të kampionatit në kuadër të javës së 2-të të Ligës së Parë të Kosovës, ku do të përballet me KF Trepçën.
Takimi do të luhet më 23 gusht 2025, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, raporton PrizrenPress.
Nga klubi prizrenas është bërë thirrje për mbështetje sa më të madhe nga tifozët në këtë përballje.
“Prania dhe mbështetja juaj në stadium na jep forcë dhe motivim shtesë për të luftuar deri në fund për fitoren”, thuhet në njoftimin e FC Prizrenit./PrizrenPress.com
