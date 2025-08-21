31.6 C
Prizren
E enjte, 21 Gusht, 2025
type here...

FokusKulture

Arkitekt Jusuf Xhibo angazhohet në restaurimin e Hamamit të Prizrenit

By admin

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren ka bërë të ditur se po vijon faza e dytë e restaurimit të Hamamit të Gazi Mehmet Pashës, një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Kosovë.

Arkitekti Jusuf Xhibo, pjesë e stafit profesional të QRKT-së, është angazhuar drejtpërdrejt në këtë proces, duke dhënë një shembull përkushtimi dhe profesionalizmi në ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, aktualisht punimet po zhvillohen në hapësirën qendrore të hamamit – Apodyteriumin (gardërobën), ku po realizohen sanime të fugave dhe riparime të dëmtimeve të shkaktuara me kalimin e kohës. Paralelisht, në pjesët e tjera të objektit po përgatiten shtresat për shtrimin e dyshemesë sipas projektit konservues, duke përfshirë edhe ndërhyrjet në sistemin nëndyshemesë (hypocaustin), ku po riparohen shtyllat dhe harqet mbajtëse të kësaj strukture komplekse.

“Angazhimi në ruajtjen, mbrojtjen, konservimin dhe restaurimin e trashëgimisë sonë kulturore është një mision sfidues, veçanërisht në kushte jo gjithmonë të favorshme pune. Këto sfida marrin kuptim dhe rëndësi të veçantë kur përballen me përkushtim profesional, integritet dhe dashuri për trashëgiminë”, thuhet në njoftimin e QRKT-së.

Institucioni ka shprehur mirënjohje dhe respekt të thellë për arkitektin Jusuf Xhibo, duke vlerësuar kontributin e tij të vazhdueshëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të qytetit të Prizrenit./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin

Më Shumë

Lajme

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Policia e Kosovës, respektivisht Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit DHKEK-Prizren, në koordinim me Prokurorinë Themelore, ka kryer veprime hetimore si dhe...
Lajme

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Zjarrëfikësit e Suharekës sot janë pajisur me një objekt të ri dhe modern, i cili do të ndërtohet me bashkëfinancim të Komunës së Suharekës...

Përurohet lapidari në Pashtrik, kushtuar heronjëve të Greikocit të Suharekës

Zaimina Vasjari lajmërohet nga jahti, pozon me bikini

Abrashi: Prizreni është gati për ndryshim

Premtoi ndërmjetësim për prona dhe mori para – Prokuroria në Prizren jep detaje nga arrestimi i zyrtarit të Agjencisë Pyjore

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

Kontrolle në Prizren, dy të ndaluar për bixhoz të paligjshëm

Policia godet rrjetin e drogës në Prizren, arreston tre persona dhe sekuestron mbi 4 kg kokainë

20 vjeçari në Prizren arrestohet për trafikim me lëndë narkotike, i konfiskohen 42 doza qese marihuanë

“Ekoregjioni’ në Prizren mbetet pa energji elektrike

Prizreni nënshkruan marrëveshje granti me Këshillin e Evropës për projektin “Fuqizimi i Grave Lidere”

Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin

OVL-UÇK: Gjithçka gati për protestën e 14 shtatorit në Hagë

Prizreni nis historinë në Ligën e Parë me barazim

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne