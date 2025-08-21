Në Komunën e Mamushës, për shkak të motit të nxehtë, kanë shpërthyer zjarre në tokat përreth.
Zjarrfikësit e Mamushës intervenuan menjëherë. Raportohet se zjarri ka nisur rreth dy orë më parë dhe ende vazhdon.
Autoritetet kanë njoftuar se po punohet intensivisht që zjarri të mos përhapet në zonat e banuara.
Gjatë ditëve të fundit, Kosova është përballur me disa vatra zjarri për shkak të temperaturave të larta dhe thatësisë. Në disa raste, ekzistojnë dyshime se zjarret mund të jenë vënë qëllimisht.
Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave ka bërë apel te qytetarët që të tregojnë kujdes të shtuar.
“Agjencia u bën apel të gjithë qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr dhe të raportojnë menjëherë çdo vatër në numrat emergjentë 112, 193 dhe 192”./rtklive
